Actualidade

A Coreia do Sul e os Estados Unidos iniciam hoje manobras militares na península coreana em que participam três porta-aviões nucleares norte-americanos.

Os porta-aviões de propulsão atómica USS Ronald Reagan, USS Nimitz e USS Theodore Roosevelt participam no exercício, que começa hoje e dura até quarta-feira no Mar do Japão, confirmou hoje o Estado Maior Conjunto sul-coreano.

É a primeira vez que o Pentágono realiza um exercício com estas características com a marinha sul-coreana, sendo estas as primeiras manobras, em dez anos, a envolverem três porta-aviões.