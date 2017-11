Actualidade

O bureau político do MPLA, partido no poder em Angola, homenageou hoje o ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos na habitual mensagem anual sobre a independência do país, proclamada a 11 de novembro de 1975.

No texto evocativo do 42.º aniversário da independência angolana, que se assinala hoje, o partido que governa Angola desde 1975 recorda a figura de José Eduardo dos Santos como "Arquiteto da Paz", e "de quem os angolanos herdaram um país unido".

"Em paz e com um povo reconciliado consigo próprio, facto que representa um importante capital, indispensável para poderem enfrentar e vencer os desafios do presente e do futuro", sublinha o bureau político, sobre José Eduardo dos Santos, que deixou o poder a 26 de setembro, ao fim de 38 anos.