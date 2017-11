Actualidade

O Presidente angolano, João Lourenço, alertou hoje para os "inúmeros obstáculos no caminho" a percorrer no mandato que está a iniciar, mas garantiu que os compromissos que assumiu, desde logo no combate à corrupção, são para concretizar.

João Lourenço discursava pela primeira vez como chefe de Estado, na sequência das eleições gerais de agosto, nas cerimónias oficiais do dia da independência angolana, proclamada a 11 de novembro de 1975, que este ano decorreram no município da Matala, próximo do Lubango, capital da província da Huíla, no sul.

Na intervenção, recordou as "metas traçadas" durante a campanha eleitoral e as medidas anunciadas no ato investidura como Presidente da República e na mensagem sobre o Estado da nação, no parlamento, assegurando que "são para serem encaradas com a devida seriedade e responsabilidade".