Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) disse hoje que está a realizar inspeções presenciais à forma como foram vendidos produtos financeiros pelo Banif, e que não se limita a verificar se os documentos obrigatórios foram assinados.

"A análise da CMVM não se cinge apenas a verificar se a documentação foi assinada ou não, abrange também o desenvolvimento de ações de supervisão presencial com vista ao apuramento do cumprimento pelo responsável pela comercialização dos deveres legais a que está sujeito", disse hoje fonte oficial do regulador dos mercados financeiros à Lusa.

A investigação da CMVM relaciona-se com as mais de mil reclamações que obrigacionistas do Banif lhe fizeram chegar a dar conta do modo como lhes foram vendidos esses títulos.