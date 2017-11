Actualidade

Os Estados Unidos insistiram hoje no apelo para que seja respeitada "a soberania do Líbano", após a inesperada demissão há uma semana do primeiro-ministro Saad Hariri que fez cair o país na instabilidade.

"Os Estados Unidos apelam a todos os países e a todas as partes para que respeitem a soberania do Líbano, a sua independência e o seu mecanismo constitucional", declarou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, num comunicado.

O primeiro-ministro libanês, classificado hoje de "parceiro sólido dos Estados Unidos" pela Casa Branca, denunciou a preparação de um atentado contra a sua vida e acusou o movimento xiita libanês Hezbollah, membro do seu próprio Governo, mas próximo do Irão, de impor a sua política através das armas.