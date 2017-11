Actualidade

O Governo classificou hoje a utilização do Panteão Nacional para eventos festivos como "absolutamente indigna", na sequência de informações sobre a realização de um jantar exclusivo de convidados da Web Summit naquele local.

"A utilização do Panteão Nacional para eventos festivos é absolutamente indigna do respeito devido à memória dos que aí honramos", referiu um comunicado do gabinete do primeiro-ministro, anunciando que o executivo vai alterar a lei de forma a evitar situações semelhantes no futuro.

"Apesar de enquadrado legalmente, através de despacho proferido pelo anterior Governo, é ofensivo utilizar deste modo um monumento nacional com as características e particularidades do Panteão Nacional", reforçou a mesma nota do gabinete de António Costa.