Legionella

O número de casos de infetados pelo surto de 'legionella' em Lisboa subiu para 45, mais um face ao anterior balanço, mantendo-se em quatro o número de mortos, anunciou hoje a Direção-geral da Saúde.

Os dados preliminares sujeitos a validação publicados no 'site' da Direção-geral da Saúde pelas 18:00 dão conta de 45 casos confirmados de doença dos legionários desde 31 de outubro, 26 (58%) do sexo feminino, 32 (71%) com idade igual ou superior a 70 anos.

Do total de casos, oito tiveram alta clínica, 26 estão atualmente internados em enfermaria e sete em unidades de cuidados intensivos.