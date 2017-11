Síria

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) recuperou às forças do regime sírio o controlo total de Boukamal, uma cidade estratégica no leste da Síria próxima da fronteira iraquiana, informou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

"O EI recuperou totalmente Boukamal. As forças do regime e as milícias aliadas encontram-se agora a um ou dois quilómetros da periferia da cidade", disse o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Na quinta-feira, as forças do regime de Bashar al-Assad, apoiadas pela aviação russa, anunciaram ter conquistado Boukamal, a última cidade do país nas mãos do EI.