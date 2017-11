Mundial2018

As seleções da Tunísia e de Marrocos qualificaram-se hoje para a fase final do Mundial de futebol de 2018, ao terminarem os respetivos grupos em primeiro lugar.

A Tunísia empatou na receção à Libia, num jogo sem golos, mas que lhe permitiu segurar a liderança no grupo A, no qual a República Democrática do Congo terminou em segundo, a um ponto, apesar de vencer a Guiné Conacri (3-1).

No grupo C, Marrocos carimbou o passaporte para a Rússia, ao vencer fora a Costa do Marfim (2-0), que precisava de ganhar o jogo, com golos de Nabil Dirar, aos 25 minutos, e do central da Juventus Mehdi Benatia, aos 30.