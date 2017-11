OE2018

O Presidente da República escusou-se hoje a "formular juízos definitivos" sobre o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), numa altura em que este está ainda a ser discutido, preferindo "esperar" pela votação final global".

Questionado pelos jornalistas se no OE2018, tendo em conta que o setor da saúde tem meios insuficientes, estaria atento a eventuais cativações, Marcelo Rebelo de Sousa escusou-se a fazer comentários sobre o documento.

"Não vale a pena, nesta fase do processo, estar a formular juízos definitivos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa no final da sua intervenção no Congresso Nacional de Estudantes de Medicina - CNEM 2017, que decorreu hoje na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.