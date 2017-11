Actualidade

A organização da Web Summit pediu hoje desculpas "por qualquer ofensa causada" pela utilização do Panteão Nacional para um jantar associado à cimeira tecnológica, garantindo que o evento, "conduzido com respeito", respeitou as regras do local.

"Pedimos desculpa por qualquer ofensa causada. Este foi um jantar organizado segundo as regras do Panteão Nacional, e conduzido com respeito", referiu o presidente executivo (CEO) da Web Summit, Paddy Cosgrave, numa breve declaração escrita enviada às redações.

No mesmo texto, Paddy Cosgrave frisou que a Web Summit "tentou honrar a História de Portugal", bem como pretendeu que os respetivos convidados "valorizassem o passado tão rico" do país.