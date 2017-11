Actualidade

A curta-metragem "A Abençoada morte acidental", do realizador romeno Negulici Sergiu, venceu sábado à noite a 41.ª edição do Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho.

O filme conta a história de um homem que encontra um desenho numa loja de antiguidades e descobre no seu verso uma carta de amor com 70 anos, após o que se lança numa viagem para conhecer o autor da missiva - que presenciou eventos importantes no século anterior.

O melhor filme português em competição, por sua vez, foi "Água Mole", de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires, que assim ganharam o Prémio António Gaio ao contar como os últimos habitantes de uma aldeia resistem ao esquecimento numa casa que flutua.