Actualidade

O psicólogo norte-americano Steven Pinker afirmou, no sábado à noite, que a administração do Presidente Donald Trump está a contrariar várias das tendências de redução de violência no mundo e que a sua Casa Branca vai na "direção errada".

Na conferência de encerramento do Fórum do Futuro deste ano, que se realizou no grande auditório do Teatro Municipal Rivoli, no Porto, quase cheio, Pinker retomou os temas do seu livro "Os Anjos Bons da Nossa Natureza" (Relógio d'Água, 2016), no qual argumenta que, por vários motivos, a Humanidade está a assistir a uma tendência de diminuição da violência ao longo dos últimos séculos que se pode prever como sustentável.

No entanto, questionado pelo moderador da sessão, José Pacheco Pereira, sobre a possibilidade, ainda este século, de uma guerra de larga escala, num contexto em que Donald Trump profere ameaças nucleares contra países como a Coreia do Norte, Pinker reconheceu que o atual presidente dos Estados Unidos tem "empurrado contra algumas destas tendências".