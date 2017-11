Actualidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ofereceu-se para ser mediador nas disputas territoriais no Mar do Sul da China, num encontro com o Presidente do Vietname.

Trump disse a Tran Dai Quang que tinha conhecimento da disputa do Vietname com a China sobre as águas estratégicas, e sublinhou ser "um muito bom mediador e muito bom árbitro", disposto a ajudar.

O Presidente norte-americano falava com o homólogo vietnamita no início dos seus encontros em Hanoi. Trump disse que a Coreia do Norte "continua a ser um problema" e espera que o Presidente chinês Xi Jinping seja "uma tremenda ajuda", bem como a Rússia.