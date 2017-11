Coreia do Norte

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sublinhou hoje, durante uma visita ao Vietname, que todas as nações responsáveis devem atuar para garantir que a Coreia do Norte não continua a ameaçar o mundo.

"A segurança é um objetivo que deveria unir todas as nações civilizadas", disse Trump, numa conferência de imprensa com o Presidente vietnamita, Trang Dai Quang, à saída de uma reunião no palácio de Hanói.

"Queremos estabilidade, não caos. Queremos paz, não guerra", acrescentou.