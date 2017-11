Actualidade

O departamento de análise do Standard Bank considera que Angola vai sair este ano da recessão em que esteve em 2016, mas alerta para a possibilidade de a economia cair na "armadilha da dívida alta e crescimento baixo".

De acordo com uma análise às economias africanas, feita pelo sul-africano Standard Bank e a que a Lusa teve acesso, "o crescimento do PIB real em Angola deverá continuar limitado, bem abaixo dos 1% em 2017 e abaixo de 2% em 2018, com a economia possivelmente a cair na armadilha da dívida alta e crescimento baixo se não forem tomadas medidas corretivas".

Na parte referente a Angola, os analistas do Standard Bank dizem que o pico da recessão deve ter acontecido no ano passado, citando últimos os dados disponíveis do Instituto Nacional de Estatística referentes ao terceiro trimestre de 2016 - o INE ainda não divulgou os dados sobre o último trimestre de 2016, o que impede que se saiba o valor real do crescimento ou recessão do país no ano passado.