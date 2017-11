Actualidade

A unidade de análise económica do Standard Bank considera que a economia de Moçambique vai crescer 3,8% este ano e abrandar para 3,5% no próximo ano devido à falta de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

"Baixámos a nossa perspetiva de crescimento do PIB de 4,1% para 3,8% este ano, e de 5,7% para 3,5% no próximo ano", escreveram os analistas do banco sul-africano num relatório sobre várias economias africanas.

No documento, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, o departamento de 'research' deste banco sul-africano diz que esta degradação das previsões "reflete as nossas expetativas de que um programa [de ajustamento económico] financiado pelo FMI não deverá ser colocado em prática suficientemente depressa para garantir o regresso do sentimento positivo dos investidores e o apoio dos doadores".