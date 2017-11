Guiné Equatorial/Eleições

O líder da missão de observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) nas autárquicas e legislativas na Guiné Equatorial, Jorge Borges, disse hoje que as eleições estão a decorrer com normalidade.

"Encontrei representantes de vários partidos. [Representantes do partido] "Concidadãos para a inovação" estão em todas as mesas que vi. A votação parece estar a decorrer com normalidade. Veem-se muitas mulheres nas mesas e é visível que há segurança. Mas é uma segurança discreta, não é ostensiva", afirmou à Lusa o diplomata e antigo ministro cabo-verdiano.

Jorge Borges falava na zona de Santa Isabel, em Malabo, capital de Guiné Equatorial, localizada na ilha de Bioko, antiga ilha de Fernando Pó.