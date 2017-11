Actualidade

O vice-primeiro-ministro russo, Yuri Trutnev, é esperado na segunda-feira, em Luanda, para reuniões com o Governo e o Presidente da República de Angola, João Lourenço, encontros que visam o reforço da cooperação bilateral, informou a diplomacia angolana.

Yuri Trutnev, que é também representante plenipotenciário do Presidente da Rússia, Vladimir Putin, para o Extremo Oriente, lidera uma delegação de "39 altos funcionários de distintos departamentos ministeriais do Governo" russo, na visita de 24 horas a Angola, indicou o Ministério das Relações Exteriores angolano.

Além da reunião com o chefe de Estado, João Lourenço, na manhã de segunda-feira, no palácio presidencial, em Luanda, para passar "em revista questões sobre a cooperação bilateral", a agenda do vice-primeiro-ministro russo prevê mais sete encontros com entidades do aparelho governativo angolano, entre os setores dos Recursos Minerais e Petróleo, Agricultura e Floresta, Defesa, Energia e Águas.