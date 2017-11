Actualidade

O BE defendeu hoje o apuramento de "todas as responsabilidades" sobre o uso do Panteão Nacional para jantares como o da Web Summit, mas considerou essencial mudar de filosofia orçamental para que não haja mercantilização de espaços como este.

A polémica em torno da realização de um jantar exclusivo de convidados da Web Summit no Panteão Nacional levou o Governo a classificar esta utilização para eventos festivos como "absolutamente indigna", tendo decidido alterar a lei que o permite, opção que o Presidente da República já considerou ser "muito sensata".

Em declarações à agência Lusa, o deputado do BE, José Manuel Pureza, afirmou que esta utilização do Panteão Nacional foi um "absurdo, um disparate, uma coisa ignóbil" e defendeu que sejam apuradas "todas as responsabilidades" e tiradas "daí todas as consequências que houver a tirar".