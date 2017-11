Actualidade

Uma caixa multibanco instalada junto a uma padaria em Canidelo, Vila Nova de Gaia (Porto), foi esta madrugada assaltada com recurso a explosivos e os três alegados assaltantes colocaram-se em fuga num carro de marca BMW, disse fonte da PSP.

Em declarações à Lusa, o oficial de dia do comando da PSP do Porto contou que o alerta do roubo a uma caixa multibanco com recurso a explosivos foi dado hoje de madrugada pelas 06:00 e que os assaltantes "levaram o cofre" com o dinheiro.

Um carro patrulha da PSP no local da explosão da caixa multibanco viu num carro de marca BMW pelo menos três indivíduos a fugirem.