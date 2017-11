Guiné Equatorial/Eleições

O Presidente da Guiné Equatorial apresentou-se hoje como um "líder democrático", instantes após ter votado nas eleições legislativas e autárquicas, e pediu a punição da "violência" praticada alegadamente pelos opositores do partido "Cidadãos para a Democracia" (CI).

"O Presidente tem demonstrado ser um democrata que defende a democracia", disse Teodoro Obiang aos jornalistas no antigo edifício das relações exteriores onde votou, falando de si próprio na terceira pessoa: É "um Presidente que está no poder não pela violência, mas pela vontade popular".

Na campanha eleitoral verificaram-se confrontos na localidade de Aconibe entre a polícia e apoiantes do CI, uma situação que Obiang quer ver esclarecida com as instituições judiciais, como disse aos jornalistas logo após ter votado.