Incêndios

O presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, critica a Federação Portuguesa de Futebol por "se ter esquecido" do distrito de Coimbra e quer um jogo de solidariedade para com as vítimas dos incêndios em Coimbra.

O autarca, reeleito, pelo PS, nas eleições de 01 outubro, critica a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por esta "se ter esquecido do distrito de Coimbra na realização dos dois jogos solidários da seleção portuguesa para ajudar as vítimas dos incêndios do dia 15 de outubro", afirma numa nota do município enviada à agência Lusa.

A FPF está a promover a angariação de fundos para as vítimas dos incêndios deste ano através da venda de bilhetes (e chamadas telefónicas) para jogos de Portugal com as seleções da Arábia Saudita e dos EUA, nas cidades de Viseu e de Leiria, respetivamente.