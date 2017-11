Actualidade

As forças de segurança iraquianas encontraram valas comuns numa zona recentemente recuperada ao grupo extremista Estado Islâmico (EI) que conterão "pelo menos 400" corpos, segundo o governador da província de Kirkuk, a norte de Bagdad.

Os corpos de civis e de forças da segurança foram encontrados numa base abandonada perto de Hawija, uma cidade no norte do Iraque recuperada aos 'jihadistas' no início de outubro, disse Rakan Said no sábado.

O responsável não indicou quando é que as autoridades iniciarão a exumação dos cadáveres.