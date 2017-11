Actualidade

O PCP considerou hoje "lamentável e infeliz" o jantar da Web Summit no Panteão Nacional, iniciativa incompatível com a dignidade do monumento, defendendo que os regulamentos aplicáveis devem ser alterados e é necessário bom senso na utilização destes espaços.

A polémica em torno da realização de um jantar exclusivo de convidados da Web Summit no Panteão Nacional levou o Governo a classificar esta utilização para eventos festivos como "absolutamente indigna", tendo decidido alterar a lei que o permite, opção que o Presidente da República já considerou ser "muito sensata".

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PCP, António Filipe, defendeu que este "é um facto lamentável e não deveria ter acontecido", considerando que este tipo de "iniciativas não são compatíveis com a dignidade de um momento nacional como é o Panteão".