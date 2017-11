Actualidade

A chanceler alemã reuniu-se hoje com os líderes dos Verdes e do Partido Liberal (FDP) procurando um consenso para a formação de uma coligação de governo e confiante de que "se houver boa vontade" os acordos são possíveis.

"A nossa tarefa é alcançar compromissos", disse Angela Merkel, líder da União Democrata-Cristã (CDU), à entrada da representação do estado de Baden-Wurttemberg em Berlim, onde decorrem as conversações, adiantando que "com boa vontade, podem ser conseguidos" esses avanços.

Merkel lembrou que o objetivo da reunião de hoje e das que se seguirão é definir questões, de modo a que "até ao final da semana" possam ser apresentados resultados concretos.