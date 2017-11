Actualidade

A China e o Vietname chegaram hoje a um "consenso" sobre a gestão das suas tensões no mar do sul da China, uma zona disputada reivindicada por Pequim, informou a agência oficial Nova China.

O acordo foi conseguido num encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o chefe do partido comunista do Vietname, Nguyen Phu Trong, que está em visita de Estado a Hanói.

As duas partes "chegaram a um importante consenso (...) para gerir as questões marítimas de modo apropriado" e "se esforçarem conjuntamente para manter a paz e a estabilidade no mar do sul da China", indica a Nova China sem dar mais pormenores.