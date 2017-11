Mundial2018

Nelson Semedo afirmou hoje que o selecionador Fernando Santos vai ter vida difícil para escolher os dois defesas direitos que vai levar ao Mundial2018 de futebol e mostrou-se satisfeito com o inicio da época no FC Barcelona.

"Todos têm bastante qualidade. Vai ser difícil para o treinador. Seja quem for escolhido, de certeza que a seleção fica bem representada", afirmou Nelson Semedo, que disputa um lugar no próximo Campeonato do Mundo com João Cancelo, Ricardo Pereira e Cedric Soares.

O jogador de 23 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, minutos antes de mais um treino de Portugal na Cidade do Futebol, em Oeiras, que serve de preparação para o particular de terça-feira com os Estados Unidos, em Leiria.