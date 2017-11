Mundial2018

A seleção portuguesa de futebol realizou hoje novo treino de preparação para o particular de terça-feira com os Estados Unidos, numa sessão em que Fernando Santos contou com todos os jogadores e deixou algumas pistas sobre o 'onze'.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, os jogadores efetuaram os habituais exercícios de aquecimento e, de seguida, o selecionador nacional dividiu o grupo e testou a equipa que poderá entrar de início em Leiria, perante os norte-americanos.

Com algum frio à mistura, que levou mesmo Fernando Santos a começar o treino 15 minutos mais cedo, o técnico juntou Nélson Semedo, Pepe, Ricardo Ferreira e Antunes na defesa, Danilo e Manuel Fernandes no meio, Gelson Martins e Bruma nas alas e Bruno Fernandes no apoio a Gonçalo Guedes na frente de ataque.