Mundial2018

A Suíça tornou-se hoje a 26.ª seleção a juntar-se à Rússia na fase final do Mundial de futebol de 2018, ao eliminar a Irlanda do Norte no 'play-off' europeu.

Depois do triunfo em Belfast (1-0), os helvéticos empataram a zero em Basileia, garantindo a sua 11.ª participação e quarta consecutiva.

Os suíços juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia e à Rússia.