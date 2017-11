Guiné Equatorial/Eleições

Os líderes dos dois partidos da oposição na Guiné Equatorial acusaram hoje o Governo e a junta eleitoral de terem promovido várias irregularidades e ameaçado diretamente os opositores.

"Somos ovelhas que o Presidente [Teodoro Obiang] quer levar ao matadouro. Tenho medo do dia de amanhã", disse Gabriel Obono, líder do Cidadãos para a Inovação (CI), que foi visado hoje nas declarações públicas do presidente da República, teodoro Obiang.

O Presidente da Guiné Equatorial apresentou-se hoje como um "líder democrático", instantes após ter votado nas eleições legislativas e autárquicas, e pediu a punição da "violência" praticada alegadamente pelos opositores do partido "Cidadãos para a Inovação".