Actualidade

A diretora do Panteão Nacional, Isabel Melo, disse hoje, em declarações a alguns órgãos de comunicação social, que não se demite na sequência da polémica em torno da realização de um jantar com convidados da Web Summit naquele monumento.

"O que aconteceu na sexta-feira foi um jantar, entre outros que se realizam aqui, no corpo central do monumento, de acordo com o regulamento que está em vigor", disse hoje a responsável, em declarações ao jornal Público, à margem do encerramento da exposição Manuel de Arriaga e a construção da imagem da República, no Panteão Nacional, em Lisboa.

Também ao semanário Expresso, e sem adiantar se já tinha sido ou não contactada pelo Governo, a diretora garantiu: "Demitir-me? Nem pensar".