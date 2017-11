Mundial2018

A Croácia tornou-se hoje a 27.ª seleção a juntar-se à Rússia no Mundial de futebol de 2018, ao afastar a Grécia, que chegou aos 'oitavos' em 2014, sob o comando de Fernando Santos, no 'play-off' europeu.

Depois do triunfo em Zagreb por 4-1, os croatas qualificaram-se com um empate a zero no Pireu, garantindo a quinta presença nas últimas seis edições, numa série iniciado com o terceiro lugar em 1998.

Os croatas juntam-se a Brasil, Irão, Japão, México, Bélgica, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Nigéria, Costa Rica, Polónia, Egito, Sérvia, Islândia, Portugal, França, Uruguai, Argentina, Colômbia, Panamá, Senegal, Marrocos, Tunísia, Suíça e à Rússia.