Guiné Equatorial/Eleições

O partido governamental da Guiné Equatorial tem já contabilizados mais de 78 mil votos nas eleições legislativas e autárquicas que se realizaram hoje, enquanto a principal força da oposição tem somente 1.096.

Em conferência de imprensa num momento em que estão contabilizados um terço dos votos de um universo de 300 mil eleitores do país, o presidente da junta eleitoral, que também é vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, disse que "não se registaram incidentes" durante o dia, mas acusou a segunda força partidária com mais votos, "Cidadãos pela Inovação" (CI), de ter tentado "confundir os observadores".

Muitos "representantes do partido nas mesas de voto não assinavam as folhas de presença e retiravam-se quando chegavam os observadores", afirmou Clemente Engonga Nguema Onguene.