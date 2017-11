Actualidade

O tenista português Gastão Elias, 121.º jogador mundial, perdeu hoje a final do 'challenger' de Montevideu, em terra batida, ao cair face ao anfitrião Pablo Cuevas, 38.º.

Cuevas, o primeiro cabeça de série do torneio, venceu o número 2 luso, que era o 57.º da hierarquia há pouco mais de um ano (a 24 de outubro de 2016), em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-3, num embate que durou uma hora e 26 minutos.

O uruguaio entrou melhor no primeiro 'set' e quebrou o serviço ao português no terceiro jogo, mas o tenista luso respondeu no oitavo, empatado o parcial a quatro. No jogo seguinte, Cuevas logrou, porém, novo 'break', para fechar no seu serviço.