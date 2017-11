Festival

O único festival português de cinema sobre música tem arranque marcado para dia 15 em Lisboa.

Retratos de artistas e processos criativos, espetáculos filmados, vídeos musicais em competição, concertos e exposições é o que propõe o Muvi, o único festival português de cinema sobre música, que começa no dia 15 em Lisboa.

Segundo a organização, a 4ª edição do evento cumpre-se entre os próximos dias 15 (terça-feira) e 20 (segunda-feira), no cinema São Jorge, com cerca de 200 filmes, três exposições, seis concertos de música portuguesa, um cine-concerto solidário e conversas com o público – a programação da iniciativa reparte-se por várias secções competitivas: longas, curtas-metragens e vídeos musicais portugueses e estrangeiros.

Para a abertura, dia 15 de novembro, o Muvi escolheu um dos filmes da competição internacional, com a presença da autora: Eu, meu pai e Os Cariocas, documentário de Lúcia Veríssimo sobre 70 anos de música e história do Brasil, a partir da vida do grupo Os Cariocas e de um dos elementos, o maestro Severino Filho, pai da realizadora.

Já o encerramento, dia 20, será feito com Living on Soul, de Cory Bailey e Jeff Broadway, obra que regista, no Apollo Theater, em Nova Iorque, várias atuações de artistas ligados à Daptone Records, entre os quais Sharon Jones e Charles Bradley, artistas recentemente falecidos.