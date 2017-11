Concurso nacional

Anuncia-se como a maior iniciativa dedicada à Educação realizada em Portugal, em que serão testados os conhecimentos de Matemática, Ciência, Leitura e Inglês.

Arranca hoje o LITERACIA 3Di, que ao longo do ano letivo vai avaliar as competências dos alunos em provas semelhantes a avaliações internacionais, realizadas através da plataforma online Escola Virtual, da Porto Editora. Destinado a estudantes do 5º ao 8º anos de escolaridade, este concurso decorre em três fases.

A partir de hoje, e até 24 deste mês, jovens de cerca de 900 estabelecimentos escolares públicos e privados de todo o País vão competir a nível local, tentando apurar-se para a fase distrital, que se irá realizar em fevereiro e março do próximo ano. Aqui serão apurados os alunos que vão enfrentar-se na grande final, a 11 de maio de 2018, onde serão encontrados os quatro campeões nacionais da literacia.

À Matemática, Ciência e Leitura junta-se este ano uma nova área temática, o Inglês. Ao Destak, a organização deste concurso destaca que «o feedback de alunos, professores e encarregados de educação tem comprovado a importância do LITERACIA 3Di para o desenvolvimento educacional, pessoal e social dos jovens, ajudando-os a consolidar aprendizagens».

Um tablet (oferta da Samsung), uma bolsa de estudo de três mil euros (patrocinada pelo Montepio) ou uma semana de aulas em Cambridge (no caso do inglês) são os prémios em disputa.

Entretanto, a Porto Editora e a Samsung assinaram uma parceria que «tem como principal objetivo impulsionar a utilização do digital na Educação». Para tal, as duas empresas conceberam uma solução educativa integrada, a EV360, que alia manuais e conteúdos digitais para o Ensino Básico e Secundário a hardware e software específicos para contexto educativo.

Com esta solução, alunos e professores dispõem das «principais ferramentas de ensino-aprendizagem em formato digital», bem como de «conteúdos multimédia interativos que são altamente motivadores e promotores do sucesso educativo».