Actualidade

O cantor canadiano de origem portuguesa Shawn Mendes foi hoje coroado com o título de Melhor Artista na edição deste ano dos prémios europeus de música do canal MTV (MTV EMA 2017), cuja cerimónia decorreu em Londres.

Filho de pai português, Shawn Mendes, de 19 anos, estava a competir com outros nomes mediáticos da indústria discográfica: Ariana Grande, Ed Sheeran, Kendrick Lamar, Miley Cyrus e Taylor Swift.

Shawn Mendes também arrecadou o prémio de Melhor Música com o tema "There's Nothing Holdin' Me Back".