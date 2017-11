Actualidade

Pelo menos 61 pessoas morreram hoje no Irão e mais de 300 ficaram feridas no terramoto que abalou a zona da fronteira com o norte do Iraque, segundo as autoridades iranianas.

A televisão estatal iraniana relata pelo menos seis mortos e 200 feridos no Iraque, embora ainda não tenha havido reação oficial do governo iraquiano.

O balanço anterior, divulgado pela televisão estatal iraniana, dava conta de pelo menos 30 mortos no lado iraniano.