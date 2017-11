Actualidade

Mais de 140 pessoas morreram devido ao sismo de magnitude 7,2 registado no domingo ao longo das fronteiras do Irão e do Iraque, segundo novo balanço divulgado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA.

O sismo causou mais de 860 feridos na região afetada, acrescentou a IRNA, citada pela Associated Press.

A informação divulgada hoje refere que 141 pessoas morreram em localidades da província iraniana de Kermanshah, no oeste.