A missão da Arábia Saudita para as Nações Unidas disse que a coligação liderada pelos sauditas no combate aos rebeldes xiitas no Iémen vai começar a reabrir os aeroportos e portos no país mais pobre do mundo árabe.

"O primeiro passo neste processo será realizado no prazo de 24 horas e envolve a reabertura de todos os portos nas áreas controladas pelo governo internacionalmente reconhecido do Iémen, e apoiado pela coligação", anunciou a missão em comunicado na manhã de hoje.

O comunicado precisou que os portos são em Áden, Mocha e Mukalla.