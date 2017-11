Actualidade

Pelo menos 213 pessoas morreram e centenas ficaram feridas no forte sismo que abalou no domingo o nordeste do Iraque e as regiões fronteiriças no Irão e na Turquia.

Até ao início da manhã de hoje, apenas o Irão anunciou um balanço oficial provisório, que não tem parado de aumentar nas últimas horas. O número de vítimas no território iraniano foi elevado a 207 mortos e cerca de 1.700 feridos, todos na província ocidental de Kermanshah, limítrofe do Iraque.

No Iraque, onde foi localizado o epicentro, o tremor de terra causou seis mortos na província de Souleimaniyeh, no Curdistão iraquiano, segundo responsáveis locais.