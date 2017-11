Incêndios

A URZE - Associação Florestal da Encosta da Serra da Estrela defendeu hoje a recuperação das áreas destruídas pelos incêndios naquela região e também uma aposta na pastorícia como meio de prevenção dos fogos rurais.

"A aposta tem que passar fundamentalmente por estas duas componentes na Serra da Estrela: é a pastorícia, é, de facto, a floresta, mas uma floresta feita com pés e cabeças", disse hoje à agência Lusa José Mota, presidente da associação URZE, com sede em Gouveia, no distrito da Guarda.

Os incêndios deste ano, que nos dias 15 e 16 de outubro atingiram de forma particular os concelhos de Seia e de Gouveia, destruíram uma área de mais de 27 mil hectares do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), o que corresponde a 25% da área total, segundo o responsável.