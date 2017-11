Actualidade

O número de vítimas mortais do violento sismo que atingiu no domingo o nordeste do Iraque e as regiões fronteiriças no Irão e na Turquia subiu de 213 para 238 no lado iraniano, de acordo com um novo balanço do instituto de medicina legal.

O abalo causou pelo menos 238 mortos e 2.530 feridos, de acordo com o último balanço feito hoje de manhã pelo Instituto de Medicina Legal e citado pela televisão estatal iraniana.

Anteriormente, as autoridades iranianas tinham dado conta de pelo menos 213 mortos e cerca de 1.700 feridos.