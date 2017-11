Actualidade

O Governo angolano pretende cortar no próximo ano metade do valor dos subsídios atribuídos em 2016 às instituições sem fins lucrativos, que devem passar a receber pouco mais de 28 milhões de euros, no total.

A informação surge num documento de estratégia governamental consultado pela Lusa, sendo que em 2017, e embora sem apresentar mais informação sobre a dotação, o Orçamento Geral do Estado (OGE) angolano previa uma verba de 13.364 milhões de kwanzas (69,3 milhões de euros) no total de transferências públicas para as instituições sem fins lucrativos, equivalente a 0,18% da despesa total pública.

Igrejas, associações de bancos, organismos de apoio social e várias outras têm atualmente o estatuto de instituições sem fins lucrativos, que permite candidatar a subsídios públicos.