Actualidade

A REN anunciou hoje que vai aumentar o capital em 250 milhões de euros, fixando o preço de subscrição de cada nova ação nos 1,877 euros, menos 25% face ao preço de fecho das ações na sexta-feira.

"O preço de subscrição foi fixado em 1,877 euros por cada ação. O preço de subscrição representa um desconto de aproximadamente 25% face ao preço teórico ajustado ex-'rights' (theoretical ex-rights price) calculado com base no preço de fecho das ações REN na Euronext Lisbon em 10 de novembro de 2017?, divulgou hoje a empresa, em comunicado.

A REN diz ser sua intenção dar início a esta oferta "no mais breve prazo possível", após aprovação do respetivo prospeto pela CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários) e a publicação deste e do aviso para o exercício de direitos de subscrição, nos termos legais.