OE2018

As compras e os patrocínios no setor da saúde vão ser monitorizados, no âmbito do combate à fraude previsto no Orçamento do Estado para 2018, de acordo com uma nota explicativa do documento.

No capítulo dedicado ao combate à fraude, a nota explicativa indica que as compras e os patrocínios no setor da saúde vão ser monitorizados, "com o objetivo de potenciar a transparência, o rigor e a correta aplicação dos dinheiros públicos".

A medida visa ainda alcançar uma "célere deteção de eventuais situações ilícitas, que serão, de imediato, comunicadas às entidades competentes para investigação".