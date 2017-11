Actualidade

A primeira edição do Festival Literário Internacional do Interior, que decorrerá em junho de 2018 em dez municípios do Centro do país, quer levar livros a sítios inesperados e prestar homenagem às vítimas dos incêndios florestais.

"Este festival tem um caráter inovador, uma vez que se trata de uma realização intermunicipal que abrange dez concelhos da região afetada pelos fogos e pretende levar os livros e os escritores aos sítios mais inesperados e imprevisíveis, como fábricas, campos, praias, locais onde as pessoas trabalham e convivem", afirma, em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a escritora Ana Filomena Amaral, presidente da Arte-Via Cooperativa, promotora do evento.

O festival, intitulado FLII - Palavras de Fogo, pretende ainda celebrar os 18 anos da cooperativa cultural e os 28 anos da queda do Muro de Berlim, tem como grupo coordenador, para além de Ana Filomena Amaral e da professora Fátima Cabral, os escritores Pedro Mexia e José Luís Peixoto, e quer envolver as bibliotecas municipais e redes de bibliotecas escolares dos municípios de Pedrógão Grande, Oliveira do Hospital, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Penela, Pampilhosa da Serra, Arganil, Vila Nova de Poiares, Miranda do Corvo e Lousã, este último sede da entidade organizadora.