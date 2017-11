Actualidade

O académico português Ricardo Soares de Oliveira considerou hoje que, face às "revelações gravíssimas" contidas nos 'Paradise Papers', o chefe de Estado angolano tem "um bom pretexto" para despedir o presidente do Fundo Soberano de Angola (FSDEA).

"Apesar de a gestão do FSDEA ter sido criticada desde o início, em particular no que diz respeito à proximidade excessiva com a Quantum Global, as revelações dos 'Paradise Papers' são gravíssimas. Se João Lourenço anda à procura de um bom pretexto para despedir José Filomeno dos Santos não precisa de ir mais longe", defendeu.

Ricardo Soares de Oliveira, professor associado de política comparada na Universidade de Oxford, já tinha descrito, em outubro de 2015, as "relações de proximidade" entre José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, e o empresário Jean-Claude Bastos de Morais.