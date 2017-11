Actualidade

O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) manifestou hoje a sua "extrema preocupação" pelo "inexplicável atraso" no pagamento da dotação adicional do Orçamento do Estado de 2017 que atinge já os 5,9 milhões de euros.

Reunido em plenário no Funchal, o CRUP "vem manifestar a sua extrema preocupação pelo inexplicável atraso no pagamento da dotação adicional de Orçamento do Estado de 2017, devida às universidades nos termos do Contrato entre o Governo e as Universidades Públicas no âmbito do compromisso com a Ciência e o Conhecimento".

"É um montante absolutamente fundamental para o equilíbrio das contas", referiu o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, António Fontainhas Fernandes, que hoje assumiu a presidência do CRUP.